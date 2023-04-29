Іспанський ритейлер модного одягу Tendam знову відкриє свої магазини у Російські Федерації через білоруську компанію так само, як торік це зробила виробнича компанія одягу Mango, яка передала свої магазини російським компаніям.

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву генерального директора Tendam Жауме Мікеля.

Третій за величиною ритейлер модного одягу в Іспанії закрив свої 19 магазинів у Росії у березні минулого року разом із багатьма західними компаніями, які зупинили свою діяльність у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та подальші санкції, запроваджені Європейським Союзом і Сполученими Штатами проти РФ.

Проте за словами гендиректора Жауме Мікеля, у березні Tendam домовилася з білоруською компанією ALC Belvirineja про передачу свого бізнесу в Росії за франчайзинговою угодою.

Зокрема, гендиректор Tendam зазначив, що не знає, чи повернеться компанія до Росії у майбутньому чи продовжить працювати там через франшизу.

За даними Reuters, компанія мала близько 400 співробітників у Росії, і до повномасштабної війни на цю країну припадало 2% її продажів. Загалом Tendam має 1805 магазинів, 1200 з яких розташовані у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Нагадаємо, що минулого року Mango почала передавати 55 магазинів, які працювали в Росії, місцевим партнерам. У березні компанія заявила, що присутня в 90 магазинах у Росії за договорами франшизи.

Своєю чергою, власник Zara Inditex у березні закрив 500 магазинів і вирішив повністю піти з Росії, погодившись у жовтні продати свій бізнес там Daher Group з ОАЕ.