Про це інформує Reuters з посиланням на заяву генерального директора Tendam Жауме Мікеля.
Третій за величиною ритейлер модного одягу в Іспанії закрив свої 19 магазинів у Росії у березні минулого року разом із багатьма західними компаніями, які зупинили свою діяльність у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та подальші санкції, запроваджені Європейським Союзом і Сполученими Штатами проти РФ.
Проте за словами гендиректора Жауме Мікеля, у березні Tendam домовилася з білоруською компанією ALC Belvirineja про передачу свого бізнесу в Росії за франчайзинговою угодою.
Зокрема, гендиректор Tendam зазначив, що не знає, чи повернеться компанія до Росії у майбутньому чи продовжить працювати там через франшизу.
За даними Reuters, компанія мала близько 400 співробітників у Росії, і до повномасштабної війни на цю країну припадало 2% її продажів. Загалом Tendam має 1805 магазинів, 1200 з яких розташовані у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
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Нагадаємо, що минулого року Mango почала передавати 55 магазинів, які працювали в Росії, місцевим партнерам. У березні компанія заявила, що присутня в 90 магазинах у Росії за договорами франшизи.
Своєю чергою, власник Zara Inditex у березні закрив 500 магазинів і вирішив повністю піти з Росії, погодившись у жовтні продати свій бізнес там Daher Group з ОАЕ.
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