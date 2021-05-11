Іспити з української мови будуть проводитися за новим правописом, – Кремінь

Іспити з української мови, у тому числі і для державних службовців, будуть проводитися за новим українським правописом від 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вітає рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким визнано протиправним та скасовано рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відміни нової редакції Українського правопису.

“Захистивши український правопис, системно імплементуючи мовне законодавство, ми очікуємо і на якнайшвидше затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року”, – наголосив він.

Кремінь закликав здобувачів освіти, майбутніх держслужбовців, кожного охочого вдосконалити свої мовні компетентності та спокійно готуватися до іспитів з української мови за чинним правописом 2019 року.

“Як відомо, 16 липня 2021 року в Україні має розпочатися іспитування на рівень володіння державною мовою для державних службовців та осіб, які мають намір набути громадянство України. Тож раджу майбутнім претендентам на держпосади, а також учасникам ЗНО у підготовці до екзамену послуговуватися чинним правописом. Жодна спроба дискредитації як чинного правопису, так і Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не пройдуть”, – зауважив він.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив український правопис в новій редакції. Новий правопис замінив стару редакцію 1992 року.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”. У зв’язку з цим Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу.