Відповідна інформація вказана на сайті Офісу Генпрокурора.
Відзначається, що Чумак виконує обов’язки Генпрокурора.
Відомо, що до відставки Руслана Рябошапки він був одним з його заступників.
Віктор Чумак в 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Правознавство”. Він – юрист, генерал-майор юстиції запасу.
До 1999 року він працював в Національній академії Державної прикордонної служби. У 2000 році Чумак очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
У 2004-2009 роках він працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.
Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.
З 2012 року він був головою комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, а з 2014 року – заступником голови комітету з питань запобігання корупції.
У 2017 році Чумак був обраний лідером громадського об’єднання “Громадянський рух “Хвиля”.
Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенка і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.
У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.
Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.
- Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. Голова ГПУ пішов у відставку.