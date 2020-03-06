Відповідна інформація вказана на сайті Офісу Генпрокурора.

Відзначається, що Чумак виконує обов’язки Генпрокурора.

Відомо, що до відставки Руслана Рябошапки він був одним з його заступників.

Віктор Чумак в 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Правознавство”. Він – юрист, генерал-майор юстиції запасу.

До 1999 року він працював в Національній академії Державної прикордонної служби. У 2000 році Чумак очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках він працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

З 2012 року він був головою комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, а з 2014 року – заступником голови комітету з питань запобігання корупції.

У 2017 році Чумак був обраний лідером громадського об’єднання “Громадянський рух “Хвиля”.

Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенка і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.