Використання президентом Дональдом Трампом рекламних інструментів соціальної мережі Facebook може привести до його переобрання на другий термін.

Таку думку висловив один з керівників Facebook Ендрю Босворт в колонці для NYT.

У 2016 році, під час президентської виборчої кампанії в США, Босворд спостерігав за рекламною політикою Facebook, а зараз займається впровадженням технологій доповненої і віртуальної реальності.

Він вважає, що “хитре використання президентом Трампом рекламних інструментів Facebook дуже може привести до його переобрання”.

“То чи був Facebook відповідальним за обрання Дональда Трампа? Я думаю, відповідь – так … Він не був обраний через Росію, або дезінформації, або Cambridge Analytica. Його було обрано, тому що він керував єдиною найкращою рекламною кампанією, яку я коли-небудь бачив від будь-якого рекламодавця … Трамп просто використовував інструменти, якими варто навчитися користуватися кожному піарнику”, – написав він.

Незважаючи на це, він вважає, що компанія не повинна змінювати свою політику щодо політичної реклами.

Він порівняв цю ситуацію зі сценою з фільму “Володар кілець”, зазначивши, що якби правила розміщення політичної реклами, були змінені з метою не допустити перемогу Трампа, то це було б з їхнього боку “зловживанням владою”.

Крім цього, Босворт, якого в Facebook вважають свого роду довіреною особою Цукерберга, також розповів про різні проблеми, які турбували Facebook протягом останніх кількох років, включаючи скандали з конфіденційністю даних, російське втручання, політичну поляризацію і дебати про те, чи є Facebook необхідним для суспільства.