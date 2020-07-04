Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України рекомендує перед утилізацією захисних масок і рукавичок у домашніх умовах витримати їх у пакеті протягом 72 годин.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Він пояснив, що в медичних установах відходи потрапляють на утилізацію виключно на ліцензовані переробні підприємства. Після утилізації вони не становлять небезпеки для громадян.

Однак у домашніх умовах слід дотримуватися певної процедури утилізації використаних масок і рукавичок.

“Ми вивчили європейський досвід, прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а дати лише рекомендації. Ми рекомендуємо відходи масок і рукавичок складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах приблизно 72 години. Це європейський досвід, він себе зарекомендував, а будь-які адміністративно-регуляторні заходи не дали результатів”, – зазначив Абрамовський.

За словами міністра, подібні рекомендації існують і в інших європейських країнах, зокрема у Великій Британії.

Крім того, Абрамовський рекомендував громадянам “по можливості використовувати багаторазові захисні маски” (заради захисту навколишнього середовища).