Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.
Він пояснив, що в медичних установах відходи потрапляють на утилізацію виключно на ліцензовані переробні підприємства. Після утилізації вони не становлять небезпеки для громадян.
Однак у домашніх умовах слід дотримуватися певної процедури утилізації використаних масок і рукавичок.
“Ми вивчили європейський досвід, прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а дати лише рекомендації. Ми рекомендуємо відходи масок і рукавичок складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах приблизно 72 години. Це європейський досвід, він себе зарекомендував, а будь-які адміністративно-регуляторні заходи не дали результатів”, – зазначив Абрамовський.
За словами міністра, подібні рекомендації існують і в інших європейських країнах, зокрема у Великій Британії.
Крім того, Абрамовський рекомендував громадянам “по можливості використовувати багаторазові захисні маски” (заради захисту навколишнього середовища).
- Раніше Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок.
- Для фізичних осіб розмір штрафів складе від 170 до 255 гривень.