Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька прийшла за сьогоднішнє засідання парламенту у в’язаній масці з великими отворами. Відповідне селфі нардеп опублікувала в Facebook.
Пізніше журналіст Валентин Чернявський подзвонив Єлизаветі Богуцькій, представившись головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Від імені Єрмака він попросив нардепа “не ганьбити партію”, а також видалити скандальне фото.
“Ти навіщо нашу партію ганьбиш, скажи мені будь ласка? Ну що це за маски у Верховній Раді. Мало скандалів? Мене Вова (Президент України Володимир Зеленський — ред.) попросив набрати тебе та сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію”, — сказав журналіст в телефонній розмові з нардепом.
Незабаром після бесіди депутатка, не запідозривши обману, справді видалила фотографію. Так пост Богуцької виглядав спочатку:
Так публікація виглядає тепер:
“Андрій Єрмак творить дива. Депутат Ліза Богуцька так злякалася дзвінка від нього, що маску-авоську прибрала”, — прокоментував Чернявський.
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