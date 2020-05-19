Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька видалила скандальне фото в масці-сіточці на прохання нібито голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька прийшла за сьогоднішнє засідання парламенту у в’язаній масці з великими отворами. Відповідне селфі нардеп опублікувала в Facebook.

Пізніше журналіст Валентин Чернявський подзвонив Єлизаветі Богуцькій, представившись головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Від імені Єрмака він попросив нардепа “не ганьбити партію”, а також видалити скандальне фото.

“Ти навіщо нашу партію ганьбиш, скажи мені будь ласка? Ну що це за маски у Верховній Раді. Мало скандалів? Мене Вова (Президент України Володимир Зеленський — ред.) попросив набрати тебе та сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію”, — сказав журналіст в телефонній розмові з нардепом.

Незабаром після бесіди депутатка, не запідозривши обману, справді видалила фотографію. Так пост Богуцької виглядав спочатку:

Так публікація виглядає тепер: