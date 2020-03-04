Про це повідомляється в матеріалі британського агентства Reuters.
“Демократи з Уолл-стріт виношували стратегії, щоб гарантувати, що їх кандидатура в президенти буде поміркованою. У центрі дискусій між цими банкірами, які керують великими інвестиційними фондами і великими інвесторами стоїть питання: переконатися, що сенатор Берні Сандерс не виграє праймеріз. Замість нього вони підтримують колишнього віце-президента Джо Байдена”, – сказано в матеріалі.
“Він – нова надія поміркованих”, – розповів інвестор в криптовалюту і колишній партнер Goldman Sachs Group Inc Майк Новограц.
Крім того, багато інвесторів також підтримують колишнього мера Нью-Йорку, мільярдера Майкла Блумберга.
“Сандерс в минулому називав себе соціалістом. Він підтримує медичне страхування для всіх американців, що призведе до підвищення податків для багатих і корпорацій”, – йдеться в статті.
Стверджується, що колишній генеральний директор Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфейн, представляючи загальний погляд Уолл-Стріт, заявив, що йому буде складніше голосувати за Берні Сандерса, ніж за чинного президента Дональда Трампа.
Повідомляється, що зміцнити підтримку Джо Байдена допомогло зняття з праймеріз Демократичної партії кількох інших кандидатів, включаючи Піта Буттіджіча.
“Я гордо і публічно підтримую Байдена. Я підтримую Джо усіма можливими способами. Сандерс перетворить країну в хаос”, – підсумував думку інвесторів в розмові з журналістами керуючий хедж-фондами з Флориди Майкл Льюітт.
Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Раніше кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.