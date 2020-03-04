У Демократичній партії США вирішили підтримати на праймеріз екс-віце-президента Джо Байдена, щоб не дозволити виграти сенатору Берні Сандерсу.

Про це повідомляється в матеріалі британського агентства Reuters.

“Демократи з Уолл-стріт виношували стратегії, щоб гарантувати, що їх кандидатура в президенти буде поміркованою. У центрі дискусій між цими банкірами, які керують великими інвестиційними фондами і великими інвесторами стоїть питання: переконатися, що сенатор Берні Сандерс не виграє праймеріз. Замість нього вони підтримують колишнього віце-президента Джо Байдена”, – сказано в матеріалі.

“Він – нова надія поміркованих”, – розповів інвестор в криптовалюту і колишній партнер Goldman Sachs Group Inc Майк Новограц.

Крім того, багато інвесторів також підтримують колишнього мера Нью-Йорку, мільярдера Майкла Блумберга.

“Сандерс в минулому називав себе соціалістом. Він підтримує медичне страхування для всіх американців, що призведе до підвищення податків для багатих і корпорацій”, – йдеться в статті.

Стверджується, що колишній генеральний директор Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфейн, представляючи загальний погляд Уолл-Стріт, заявив, що йому буде складніше голосувати за Берні Сандерса, ніж за чинного президента Дональда Трампа.

Повідомляється, що зміцнити підтримку Джо Байдена допомогло зняття з праймеріз Демократичної партії кількох інших кандидатів, включаючи Піта Буттіджіча.

“Я гордо і публічно підтримую Байдена. Я підтримую Джо усіма можливими способами. Сандерс перетворить країну в хаос”, – підсумував думку інвесторів в розмові з журналістами керуючий хедж-фондами з Флориди Майкл Льюітт.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.