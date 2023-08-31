Влітку 2023 року виник запит на створення спеціального інструменту, який акумулював би дані щодо роботи станцій і став у пригоді як користувачам, так і операторам. Від гуманітарного кластеру WaSH (водопостачання, санітарія та гігієна) саме IsraAID очолили координацію розробки такого сервісу, скеровуючи, зокрема, зусилля ІТ-спеціалістів компанії іММАР, які виконали технічні роботи.

Результатом роботи став інтерактивний інструмент, який отримав назву «ХодиДоВоди». Він має два режими використання. Користувацький – доступний кожному. Достатньо зайти на сайт та включити геолокацію – і інструмент відобразить найближчі станції та їх тип (мобільні чи стаціонарні, з системою очистки зворотним осмосом, з іншою системою очистки, тощо). Користувач за кольором іконки зможе визначити, чи працює станція в момент звернення до сервісу, а, вибравши конкретну станцію, – дізнатися графік її роботи на майбутнє.

Є також адміністраторський режим, що полегшує управління станціями видачі води для операторів. З таким доступом сервіс показує кількість води, виданої жителям міста на кожній точці, дату останньої заміни фільтрів та очистки резервуарів. А допомогти враховувати відгуки безпосередніх користувачів покликана форма зворотного зв’язку.

Наприкінці серпня IsraAID остаточно передасть сервіс міській владі, щоб запустити його в перший тиждень вересня як повністю робочий інструмент. Перша презентація інтерактивної карти меру Миколаєва Олександру Сенкевичу відбулася 23 серпня 2023 року.

«Створюючи “ХодиДоВоди” ми намагалися дати містянам інструмент, який зекономить їм час та зусилля на пошуку найзручнішого пункту отримання питної води і буде у пригоді довгостроково, адже IsraAID в своїй роботі завжди прагне тривалого позитивного впливу,» – підкреслив під час зустрічі керівник представництва IsraAID в південному регіоні Ілля Надененко.

«Я сподіваюсь, що наша співпраця продовжуватиметься і буде ще більш ефективною та корисною для жителів Миколаєва,» – заначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

IsraAID продовжує розширювати діяльність із забезпечення водою жителів півдня України. Реалізація роботи програми “Водопостачання, санітарія та гігієна” IsraAID в Україні реалізується за підтримки МАШАВ.

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