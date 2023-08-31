У квітні 2022 року внаслідок військових дій було зруйновано магістральний водопровід Дніпро-Миколаїв – і містяни залишилися без водопостачання. IsraAID були одними з перших, хто почав роботу над забезпечення миколаївців питною водою. Вже у вересні 2022 організація встановила 4 системи зворотного осмосу, а до травня 2023 потроїла кількість обладнаних нею пунктів. Інші організації та установи також відгукнулися на кризу водопостачання в Миколаєві. В результаті, на сьогодні по місту вже встановлено більше 180 точок безкоштовної видачі питної води.
Влітку 2023 року виник запит на створення спеціального інструменту, який акумулював би дані щодо роботи станцій і став у пригоді як користувачам, так і операторам. Від гуманітарного кластеру WaSH (водопостачання, санітарія та гігієна) саме IsraAID очолили координацію розробки такого сервісу, скеровуючи, зокрема, зусилля ІТ-спеціалістів компанії іММАР, які виконали технічні роботи.
Результатом роботи став інтерактивний інструмент, який отримав назву «ХодиДоВоди». Він має два режими використання. Користувацький – доступний кожному. Достатньо зайти на сайт та включити геолокацію – і інструмент відобразить найближчі станції та їх тип (мобільні чи стаціонарні, з системою очистки зворотним осмосом, з іншою системою очистки, тощо). Користувач за кольором іконки зможе визначити, чи працює станція в момент звернення до сервісу, а, вибравши конкретну станцію, – дізнатися графік її роботи на майбутнє.
Є також адміністраторський режим, що полегшує управління станціями видачі води для операторів. З таким доступом сервіс показує кількість води, виданої жителям міста на кожній точці, дату останньої заміни фільтрів та очистки резервуарів. А допомогти враховувати відгуки безпосередніх користувачів покликана форма зворотного зв’язку.
Наприкінці серпня IsraAID остаточно передасть сервіс міській владі, щоб запустити його в перший тиждень вересня як повністю робочий інструмент. Перша презентація інтерактивної карти меру Миколаєва Олександру Сенкевичу відбулася 23 серпня 2023 року.
«Створюючи “ХодиДоВоди” ми намагалися дати містянам інструмент, який зекономить їм час та зусилля на пошуку найзручнішого пункту отримання питної води і буде у пригоді довгостроково, адже IsraAID в своїй роботі завжди прагне тривалого позитивного впливу,» – підкреслив під час зустрічі керівник представництва IsraAID в південному регіоні Ілля Надененко.
«Я сподіваюсь, що наша співпраця продовжуватиметься і буде ще більш ефективною та корисною для жителів Миколаєва,» – заначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
IsraAID продовжує розширювати діяльність із забезпечення водою жителів півдня України. Реалізація роботи програми “Водопостачання, санітарія та гігієна” IsraAID в Україні реалізується за підтримки МАШАВ.
Довідка
IsraAID – провідна міжнародна неурядова гуманітарна організація Ізраїлю, яка має вже 22 роки експертизи у відгуках на гуманітарні кризи по всьому світу. На сьогодні IsraAID веде активну роботу в 15 країнах, включаючи Україну.
Відгук на гуманітарну кризу в Україні організація почала 27 грудня 2022 року розгортанням допомоги українським біженцям в Молдові та створенням логістичного хабу в Румунії для пришвидшення доставки гуманітарної допомоги. Наступним кроком стало утворення місії безпосередньо в Україні, яка вже більше року підсилює спільноти, допомагаючи їм долати кризу і розбудовувати стале майбутнє.
В рамках прогами WaSH (водопостачання, санітарія та гігієна) IsraAID встановили в Миколаєві 12 систем зворотного осмосу на території районних адміністрацій, шкіл та дитячих садочків. Вони вже видали миколаївцям більше 4 000 000 літрів питної води.