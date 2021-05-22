Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України та в пресслужбі Міністерства молоді та спорту.
Чемпіонат Європи з карате проходить у Поречі (Хорватія).
У фіналі Горуна, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, здолав 11-разового чемпіона Європи – азербайджанця Рафаеля Агаєва (з рахунком 3:1).
“У фінальній сутичці Станіславу протистояв один з найкращих каратистів в історії… У категорії куміте, до 75 кілограмів Станіславу Горуні не було рівних”, – зазначили в Міністерстві молоді та спорту.
Як інформує видання XSport, це перша золота медаль континентальної першості в кар’єрі українця.
До того ж ця нагорода є історичною, адже “золото” Горуни є також першим на чемпіонатах Європи в історії українського чоловічого карате.
Досі золоті медалі вигравали для України на чемпіонатах Європи жінки.
Відтак, Станіслав Горуна став першим в історії України чемпіоном Європи з карате.
Крім того, Горуна також перший каратист в історії України, якому вдалося здобути медаль на чемпіонаті світу (бронзова нагорода на змаганнях 2014 року).
Серед найвищих досягнень українця – “золото” Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року.
Варто зазначити, що на сьогоднішніх змаганнях у Хорватії ще дві медалі завоювали українські каратистки: “срібло” – Аніта Серьогіна (-61 кг), “бронзу” – Катерина Крива (-50 кг).
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- Раніше український каратист Станіслав Горуна на етапі Karate 1 Premier League у Лісабоні достроково здобув ліцензію на Олімпійські ігри.