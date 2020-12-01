Чимало кандидатів на вищі посади адміністрації президента, запропоновані Джо Байденом, увійдуть в історію, якщо Сенат США затвердить їх.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як відомо, побудова адміністрації, яка показує різноманітність Америки, була однією з передвиборчих обіцянок Байдена.

Камала Гарріс, здобувши перемогу на виборах разом з Байденом, стала першою в історії США обраною віцепрезиденткою. А ось інші люди, які також мають шанс потрапити в історію:

Перший темношкірий заступник голови Департаменту казначейства — Адевале “Воллі” Адеємі

Адеємі зараз є президентом Фонду Обами. Він був старшим радним з міжнародних економічних питань та заступником радника з національної безпеки в адміністрації 44-го президента США.

Крім того, він обіймав посаду заступника директора Національної економічної ради, першого керівника апарату Бюро фінансового захисту споживачів, старшого радника і заступника голови адміністрації у Департаменті казначейства.

Перший латиамериканець-соціальний секретар Білого дому — Карлос Елізондо

Елізондо був спеціальним помічником президента і секретарем з соціальних питань родини Байдена всі вісім років правління Обами.

Під час адміністрації Клінтона Елізондо працював як в Білому домі, так і в Управлінні начальника протоколу США.

Перша жінка-голова розвідувального співтовариства США — Авріл Хейнс

Хейнс працювала помічником президента і головним заступником радника з національної безпеки президента Барака Обами. Вона очолювала комітет депутатів Ради національної безпеки.

Раніше Хейнс обіймала посаду заступника директора Центрального розвідувального управління. Авріл також була юрисконсультом Ради нацбезпеки. Вона була заступником головного юрисконсульта сенатського комітету з міжнародних відносин, коли Байден був його головою.

Перший латиноамериканець і іммігрант на посаді секретаря Департаменту внутрішньої безпеки — Алехандро Майоркас

Майоркас був заступником секретаря внутрішньої безпеки при адміністрації Обами і обіймав посаду директора Служби громадянства та імміграції Сполучених Штатів, що входить до департаменту.

Він опікувався реалізацію програми DACA, яка захищала нелегальних мігрантів, що потрапили до США в дитинстві, від депортації.

Перша кольорова жінка, яка очолює Раду економічних консультантів — Сесілія Роуз

Роуз була деканом Принстонської школи громадських і міжнародних відносин, а також професором економіки і суспільних відносин в Принстонському університеті.

Також раніше вона була членом Ради економічних радників президента Барака Обами і працювала в Національній економічній раді при адміністрації Клінтона як спеціальний помічник президента.

Перша кольорова жінка, перша американка з Південної Азії, що стала директором Адміністративно-бюджетного управління — Ніра Тандем

Тандем є генеральним директором і президентом лівої організації Center for American Progress та гендиректором фонду Center for American Progress Action Fund.

Тандем раніше працювала в адміністраціях Обами і Клінтона. Зокрема, вона була старшим радником з реформи охорони здоров’я, а також обіймала посаду директора з внутрішньої політики кампанії Обами.

Також Тандем була директоркою з політики під час першої президентської кампанії Хілларі Клінтон і працювала в сенатському офісі Клінтона.

Перша жінка-голова Департаменту казначейства — Джанет Єллен

Єллен вже увійшла в історію як перша жінка, яка очолювала Федеральний резерв (2014-2018).

Крім того, раніше вона обіймала посади заступника голови правління, президента і головного виконавчого директора Федерального резервного банку Сан-Франциско.

У 1997-1999 роках Єллен була головою Ради економічних радників Білого дому.