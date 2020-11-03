Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними опитування CNN, Edison Research та Catalist, понад 100 мільйонів американців проголосували достроково. Це близько 47% загальної кількості виборців по країні.

У 21 штаті та Вашингтоні, округ Колумбія, понад половина зареєстрованих виборців віддали свої голоси достроково.

Щонайменше у шести штатах (Техас, Гаваї, Невада, Вашингтон, Аризона та Монтана), кількість тих, хто взяв участь в виборах достроково, перевищила загальну кількість активних виборців 2016 року.

У 7 штатах (Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида та Теннессі) кількість тих, хто проголосував достроково, становить   близько 90%   загальної кількості у 2016 році.

За даними неурядового порталу United States Elections Project, крім 100,3 млн тих, хто проголосував достроково, ще 35,7 млн проголосували на дільницях станом на 18:30 за київським часом.

Майкл Макдональд, професор Університету Флориди, спрогнозував, що явка на вибори цього року буде близько 150 млн (65%), що є найвищим показником з 1908 року, пише Reuters.  У 2016 році явка була на рівні 55,7%.

За декілька днів до загальнонаціонального голосування кількість виборців, що взяли участь достроково, перевищила 90 млн. 