Про це повідомляє телеканал CNN.
За даними опитування CNN, Edison Research та Catalist, понад 100 мільйонів американців проголосували достроково. Це близько 47% загальної кількості виборців по країні.
У 21 штаті та Вашингтоні, округ Колумбія, понад половина зареєстрованих виборців віддали свої голоси достроково.
Щонайменше у шести штатах (Техас, Гаваї, Невада, Вашингтон, Аризона та Монтана), кількість тих, хто взяв участь в виборах достроково, перевищила загальну кількість активних виборців 2016 року.
У 7 штатах (Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида та Теннессі) кількість тих, хто проголосував достроково, становить близько 90% загальної кількості у 2016 році.
За даними неурядового порталу United States Elections Project, крім 100,3 млн тих, хто проголосував достроково, ще 35,7 млн проголосували на дільницях станом на 18:30 за київським часом.
Майкл Макдональд, професор Університету Флориди, спрогнозував, що явка на вибори цього року буде близько 150 млн (65%), що є найвищим показником з 1908 року, пише Reuters. У 2016 році явка була на рівні 55,7%.
За декілька днів до загальнонаціонального голосування кількість виборців, що взяли участь достроково, перевищила 90 млн.
- У вівторок, 3 листопада, в США вибори президента країни. На цей пост претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг голосування читайте в матеріалі #Букв.