100,3 млн американців проголосували на президентських виборах достроково — до відкриття дільниць у день виборів. Це майже половина виборців країни та історичний рекорд.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними опитування CNN, Edison Research та Catalist, понад 100 мільйонів американців проголосували достроково. Це близько 47% загальної кількості виборців по країні.

У 21 штаті та Вашингтоні, округ Колумбія, понад половина зареєстрованих виборців віддали свої голоси достроково.

Щонайменше у шести штатах (Техас, Гаваї, Невада, Вашингтон, Аризона та Монтана), кількість тих, хто взяв участь в виборах достроково, перевищила загальну кількість активних виборців 2016 року.

У 7 штатах (Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида та Теннессі) кількість тих, хто проголосував достроково, становить близько 90% загальної кількості у 2016 році.

За даними неурядового порталу United States Elections Project, крім 100,3 млн тих, хто проголосував достроково, ще 35,7 млн проголосували на дільницях станом на 18:30 за київським часом.

Майкл Макдональд, професор Університету Флориди, спрогнозував, що явка на вибори цього року буде близько 150 млн (65%), що є найвищим показником з 1908 року, пише Reuters. У 2016 році явка була на рівні 55,7%.

За декілька днів до загальнонаціонального голосування кількість виборців, що взяли участь достроково, перевищила 90 млн.