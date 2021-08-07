15-річний українець Олексій Середа зайняв 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Про це повідомили в Національному комітеті України.

Зазначається, що Середа вдало пройшов попередній етап та півфінал, зумівши пробитися до фіналу, куди потрапляють лише найсильніші 12 спортсменів світу.

За підсумками свого виступу, Олексій посів високе 6 місце, набравши 461,70 бали, що є найкращим результатом за всю історію Незалежності на Іграх у стрибках з вишки в індивідуалі.

За словами головної тренерки збірної команди України зі стрибків у воду Тамари Токмачової, за підсумками Олімпіади, Середа потрапив до Світової серії, куди проходять топ-6 стрибунів. В синхроні Олексій отримав таке ж право разом зі своїм напарником Олегом Сербіним, з яким також фінішували 6-м.

“У фіналі зібрався і виступив краще, але все ж таки 4-й стрибок тут у мене не пішов. Радий, що потрапив до фіналу, для мене це безцінний досвід. Потрібно більше працювати, щоб до Парижу підготуватися краще”, – зазначив Середа.