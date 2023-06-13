Український репер В’ячеслав Дрофа, він же OTOY, випустив кліп на сингл “Шукали вчора”, який називає “головним треком альбому”.

Джерело: OTOY

OTOY — проєкт українського хіп-хоп виконавця В’ячеслава Дрофи, який він представив у вересні 2020 року. У треках В’ячеслав висвітлює свою громадянську та соціальну позицію і розповідає про події в Україні.

OTOY представив перший студійний альбом “Недовготривалі відносини”, а сьогодні випустив кліп до головного треку альбому “Шукали вчора”.

“Шукали вчора — це історія інтроверта, що намагається втекти від суспільства. Оточення — нав‘язує екстравертні поведінки та спокуси. Клікер в руках героя — рахівник помилок. Фінал — прийняття спокуси та втрата себе в суспільстві, приєднання до маси, вичерпання ліміту помилок”, – пише OTOY в Instagram.

Презентація альбому “Недовготривалі відносини” відбудеться 30 червня на сольному концерті артиста в Києві. Частина прибутку від цього концерту буде направлена на потреби бригади Азов.