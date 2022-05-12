Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
Він наголосив, що якби у 1938 році європейські лідери діяли рішучіше, то Європа могла б уникнути Другої світової війни.
“Та політики виявились боягузами, загравали з агресором. Наслідок – мільйони людських трагедій”, – написав Подоляк.
Радник очільника ОПУ додав, що якщо зараз світ наступить на ті ж граблі – історія цього не пробачить. Тому, додав Подоляк, Європейський Союз повинен негайно запровадити ембарго на російську нафту.
“Часу немає”, – резюмував він.
Якби у 1938 р. лідери діяли рішуче, Європа могла б уникнути WWII. Та політики виявилися боягузами, загравали з агресором. Наслідок – мільйони людських трагедій. Історія не пробачить, якщо ми наступимо на ці граблі знову. 🇪🇺 має негайно запровадити ембарго на 🇷🇺 нафту. Часу немає.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022
- Нагадаємо, Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з Росії, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.
- Раніше Болгарія пригрозила не підтримувати новий набір санкцій Європейського Союзу проти РФ, якщо цій балканській країні не дозволять відтермінування щодо запропонованої заборони на купівлю російської нафти, заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв 8 травня.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.