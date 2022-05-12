Радник голови Офісу президента України закликав Євросоюз негайно запровадити ембарго на російську нафту. За його словами, "історія не пробачить", якщо зволікати з цим рішенням.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Він наголосив, що якби у 1938 році європейські лідери діяли рішучіше, то Європа могла б уникнути Другої світової війни.

“Та політики виявились боягузами, загравали з агресором. Наслідок – мільйони людських трагедій”, – написав Подоляк.

Радник очільника ОПУ додав, що якщо зараз світ наступить на ті ж граблі – історія цього не пробачить. Тому, додав Подоляк, Європейський Союз повинен негайно запровадити ембарго на російську нафту.

“Часу немає”, – резюмував він.