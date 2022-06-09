Ветеран АТО, блогер і волонтер Олексій Петров врятував біля руїн зруйнованого російськими окупантами будинку в Ірпені рудого кота та знайшов для нього нову родину.

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Біля одного із багатьох спалених російськими загарбниками будинків довгий час сидів кіт. За словами сусідів, він там перебував вже давно і кожного дня когось чекав.

Про це розповів ветеран АТО, блогер і волонтер Олексій Петров, який помітив рудого та врятував.

“Вранці я прокинувся з думками про рудого кота, якого вчора зустрів біля одного з сотні будинків в Ірпені, які згоріли. Його дім знищили окупанти. Господарі кудись поділися. Залишився лише він бідолашний… І йти йому нема куди. Та і не піде нікуди. Тут його дім”, – розповідає Олексій.

Далі Олексій разом з дружиною придбали корм та пішли годувати рудого. Він добре поїв і дав себе погладити.

Сусіди, які жили поруч, розповіли, що господарі пухнастого – живі й мешкають у Києві. Проте, коли вони дізналися про те, що будинок знищено, то вирішили забути не лише про нього, але й про свою домашню тварину.

“Приїхали. Забрали те, що знайшли вцілілим та поїхали до себе у Київ. А його покинули… От і живе тут тепер. Рудий – дуже гарний та розумний кіт. Шкода його!” – розповіли сусіди.

Тоді Олексій звернувся до своїх підписників з проханням допомогти знайти родину для пухнастого. І це миттєво спрацювало.

Незабаром кіт опинився у новій родині. До себе у сім’ю пухнастого забрала Софія Здобнікова та дала йому ім’я Зефір.

“Ми не змогли пройти повз та забрали його до нашої родини. Котик зміг виспатись, нарешті він у теплі та безпеці, і зранку пішов знайомитись з новим будинком. Зефір переживає, коли залишається один в кімнаті, й постійно муркоче, коли поряд є люди, трохи лякається собак”, – розповіла нова господиня рудого.

Як зазначив Олексій, у будинку Софії вже мешкають три собаки й три коти. Тому сумувати Зефіру не доведеться.