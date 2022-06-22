Історію кудлатого песика розповіли на сторінці ДСНС України.
Рятувальники сподіваються, що їх чотирилапий колега може (і точно – заслуговує) стати ще однією “зіркою” ДСНС.
Сікро – пес породи комондор, або ж угорська вівчарка, у перекладі з угорської його ім’я означає “іскра”. Його господар був палким шанувальником гірського екстриму, за життя він допомагав рятувальникам у пошуках заблукалих туристів. Однак Сікро осиротів – помер його господар.
Сікро звик до виходів у гори. У ДСНС наголошують, що він у Карпатах почуває себе як удома. Тому він став членом сім’ї гірських рятувальників. Песик ходить з ними на пошукові роботи або для надання допомоги травмованим туристам. Також він має терапевтичний ефект для тих, хто постраждав.
“Сікро — чудовий психолог, уміє заспокоювати постраждалих. Приміром, зовсім нещодавно, поки серйозно травмованому туристу рятувальники надавали першу допомогу, пес сидів поруч і лизав тому руку, а потім, аж до самого низу, супроводжував ноші з пораненим”, – розповіли в ДСНС.
У відомстві заявили, що Сікро вже став легендою туристичних Карпат, але має значно більший потенціал:
“Думаємо, від всеукраїнської (а то й світової, чому би й ні) слави наш хвостатий рятувальник теж не відмовиться”, – переконані рятувальники.
Історія Сікра, який після смерті господаря став гірським рятувальником у команді ДСНС // 5 фото
- Раніше ветеран АТО, блогер і волонтер Олексій Петров врятував біля руїн зруйнованого російськими окупантами будинку в Ірпені рудого кота та знайшов для нього нову родину.
- 27 травня на Каннському кінофестивалі псу-саперу Патрону присудили найпрестижнішу у світі кінопремію “Пальмовий пес”, якою нагороджують чотирилапих.