Історія Сікра, який після смерті господаря став гірським рятувальником у команді ДСНС

Рятувальники розповіли про свого чотирилапого кудлатого колегу – песика Сікра (вони наголосили, щоб не плутали з кличкою "Сірко"). Песик приєднався до сім'ї ДСНС після смерті господаря.

Історію кудлатого песика розповіли на сторінці ДСНС України.

Рятувальники сподіваються, що їх чотирилапий колега може (і точно – заслуговує) стати ще однією “зіркою” ДСНС.

Сікро – пес породи комондор, або ж угорська вівчарка, у перекладі з угорської його ім’я означає “іскра”. Його господар був палким шанувальником гірського екстриму, за життя він допомагав рятувальникам у пошуках заблукалих туристів. Однак Сікро осиротів – помер його господар.

Сікро звик до виходів у гори. У ДСНС наголошують, що він у Карпатах почуває себе як удома. Тому він став членом сім’ї гірських рятувальників. Песик ходить з ними на пошукові роботи або для надання допомоги травмованим туристам. Також він має терапевтичний ефект для тих, хто постраждав.

“Сікро — чудовий психолог, уміє заспокоювати постраждалих. Приміром, зовсім нещодавно, поки серйозно травмованому туристу рятувальники надавали першу допомогу, пес сидів поруч і лизав тому руку, а потім, аж до самого низу, супроводжував ноші з пораненим”, – розповіли в ДСНС.

У відомстві заявили, що Сікро вже став легендою туристичних Карпат, але має значно більший потенціал:

“Думаємо, від всеукраїнської (а то й світової, чому би й ні) слави наш хвостатий рятувальник теж не відмовиться”, – переконані рятувальники.