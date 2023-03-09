У Німеччині видавництво DOM Publishers започаткувало видавничу програму "Історії української архітектури" на тлі російського повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це інформує “Суспільне культура”, посилаючись на заяву команди проєкту Ro3kvit.

“Від багатоетнічної спадщини Східної Європи до реконструкції нині зруйнованих міст: у нашій новій серії “Історії української архітектури” ми хочемо надати українським дослідникам, архітекторам, містобудівникам та авторам міжнародний голос”, – йдеться у заяві.

Як повідомляється, метою серії є розширення знань про історію архітектури та зміцнення суверенітету України.

Зазначено, що до серії будуть входити повнокольорові ілюстровані видання про архітектуру, містопланування, методи планування та портрети українських архітекторів за минулі 100 років.

Крім того, додається, що програма, присвячена Україні, включатиме щонайменше 12 книг, серед яких:

англомовні “Архітектурний путівник по Києву” Семена Широчина та “Архітектурний путівник по Харкову” Євгенії Губкіної;

німецькомовна “Українські архітектори та архітекторки. Біографії, будівлі та проєкти з 1900 року” Петера Кноха та Бйорна Розена;

книжки про типологію масового житла та сільського житла в Україні Катерини Малої та Філіпа Мойзера;

книжка про урбаністичну коаліцію Ro3kvit, написана та відредагована учасниками коаліції та інші.

Наголошено, що видання виходитимуть впродовж 2023 року.