Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Під час дискусії, український журналіст Дмитро Гордон емоційно дав характеристику зриву спецоперації.

“День, який розділить історію України на дві частини – до та після настав. Це час відбувається прямо зараз та на наших очах. Ми всі є свідками того, що історія сучасної та незалежної України розділилася на два етапи – до сьогоднішньої передачі та після. До виступу Василя Бурби та після”, – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.