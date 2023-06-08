Сьогодні, 8 червня, у Дениса Бабія на псевдо "Трейн", командира третьої роти першого штурмового батальйону (3 ОШБр), який загинув 21 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом, народилася донька.

Джерело: командир ТГр “А” Андрій Білецький в Telegram.

“Трейн загинув 21 квітня під час героїчної оборони Бахмута. Він дуже чекав народження доньки та воював за те, щоб вона зростала у вільній Україні. Наш обов’язок – підтримувати родину Трейна та закінчити цю війну остаточною перемогою. Заради мирного майбутнього для всіх українських дітей”, – йдеться у дописі.

ДОВІДКОВО. Денис Бабій був активістом націоналістичних організацій Вінниччини, учасник Революції гідності. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов боронити Україну. Служив у полку Азов.

У селі Мощун Бучанського району Київської області взяв на себе командування ротою. Село було втримано.