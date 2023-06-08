Джерело: командир ТГр “А” Андрій Білецький в Telegram.
“Трейн загинув 21 квітня під час героїчної оборони Бахмута. Він дуже чекав народження доньки та воював за те, щоб вона зростала у вільній Україні. Наш обов’язок – підтримувати родину Трейна та закінчити цю війну остаточною перемогою. Заради мирного майбутнього для всіх українських дітей”, – йдеться у дописі.
ДОВІДКОВО. Денис Бабій був активістом націоналістичних організацій Вінниччини, учасник Революції гідності. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов боронити Україну. Служив у полку Азов.
У селі Мощун Бучанського району Київської області взяв на себе командування ротою. Село було втримано.
- За даними Міністерства оборони Великої Британії, російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 сантиметрів землі в місті Бахмут Донецької області.
- За інформацією одного з західних посадовців, під час штурму міста Бахмут на Донеччині Росія втратила щонайменше 60 000 осіб.
- Битву за місто Бахмут на Донеччині, що тривала понад 10 місяців, на сьогодні фактично завершено. Після місяців жорстоких артилерійських дуелей, шаленого наступу військ і тисяч втрат росіян і українців формування РФ контролюють промисловий вузол, а українські війська намагаються тиснути на фланги міста.
- Президент США Джо Байден заявив, що у боях за Бахмут росіяни втратили понад 100 тисяч осіб. У числі враховано санітарні втрати.