Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters

Комікс на 22 сторінки випустили 18 травня. У ньому розповідається про те, як раніше Володимир Зеленський грав роль президента України у серіалі, однак у 2019 році був обраний лідером країни у реальному житті. Також зазначається, що він не мав жодного політичного досвіду, коли став президентом України.

“Хто він? Що його змушує? Чому він – правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження”, – сказав письменник Майкл Фрізелл.













Історію життя Зеленського зобразили у новому коміксі // 7 фото

Ілюстратором книги став Пабло Мартінена, який раніше вже малював біографії футболіста Девіда Бекхема, експрезидента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели та колишнього президента США Дональда Трампа.

Видавець коміксу Даррен Девіс розповів, що його дідусі та бабусі за обидвома лініями були мігрантами з України.

Він додав, що випустив книгу не лише для того, щоб розповісти історію Зеленського, але щоб якось допомогти Україні. Тому частину виручених від продажу коміксу коштів буде передано Міжнародному Червоному хресту.

“Ця книга багато значить для мене через моє українське походження”, — сказав Девіс.