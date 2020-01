Детальніше розповідають #Букви.

У середу, 29 січня, популярна американська актриса, комедіантка і ведуча власного телевізійного шоу Еллен Дедженерес опублікувала в своєму акаунті Instagram з аудиторією в майже 83 млн осіб неоднозначний пост. Вона репостнула відеозапис танцю гопак зі сторінки lookatthisrussian (в перекладі “подивіться-но на цього росіянина”) з відповідним підписом.

При цьому сам ролик був вкрадений російської сторінкою, а зображено на ньому репетицію Національного ансамбль танцю України ім. П. Вірського.

Посольство України в США вирішило допомогти ансамблю відновити справедливість і публічно запропонувало Еллен Дедженерес запросити ансамбль в свою студію.

“Українці — великі шанувальники Шоу Еллен. Дорога Еллен, відео, яке ти виклала на IG, — це знаменитий танець “Гопак”, український, а не російський. Давайте будемо чесними, росіяни ніколи не зможуть так танцювати. Наш ансамбль Вірського (на цьому відео) може довести це в вашій студії “, — написали дипломати в твітер.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let's be honest, Russians can never dance like that😆

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020