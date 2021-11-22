Інтерв’ю з нею опублікував журнал про моду Vogue.

Ця незвична в усіх розуміннях модель є представницею покоління Z в модельній індустрії. Її портфоліо – це демонстрація безстрашності і наполегливості у моді. У галузі, яка історично виключала як трансгендерних, так і людей з інвалідністю, саме Аарон Роуз Філіп є першою на цьому шляху.

Жінка розповіла, що захотіла стати моделлю у 16-17 років – тоді, коли вона переглянула модні журнали та тематичні шоу, але не побачила там нікого, схожого на неї.

“Дивно було побачити, скільки людей насправді навіть не думають, що люди з інвалідністю також люблять гарно одягатися та почувати себе добре”, – поділилася Аарон Роуз Філіп.

І саме тоді вона вирішила взяти на себе цю важку фізично, психічно та морально справу – і представляти на подіумі людей з інвалідністю.

Аарон Філіп чітко розпланувала усі кроки, які приведуть її до омріяної мети – і з того часу не припиняє їм слідувати.

Найбільшим успіхом у кар’єрі модель вважає свій дебют для бренду Moschino на показі одягу весна–літо 2022 року.

“Весь час, коли я була там, я думала, що якби кілька років тому хтось сказав, що модель в інвалідному візку збирається виїхати на подіум, на нього б подивилися, як на божевільного, і сказали б, що це неправильно”, – зізналася Аарон Роуз Філіп.

Вона додала, що все ж не бажає приховувати своєї інвалідності у модельній галузі – вона має право бути такою, якою є.

Саме креативний директор модного дому Moschino вирішив взяти до себе моделлю людину з інвалідністю – і це змінило життя Аарон Роуз Філіп.

Вона стверджує: зараз людина з інвалідністю на подіумі – це цілком нормально. І це, зокрема, завдяки пройденому нею шляху. І це не кінець: їй лише 20 років, а, отже, все ще попереду.