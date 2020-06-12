Звільнення посла України у Франції Олега Шамшура не було прямо пов'язане зі скандальною історією з рекламним роликом Danone. Ще одна з причин - закінчився термін повноважень дипломата.

Про це написав у Facebook редактор “Європейської правди” Сергій Сидоренко.

Він вважає, що некоректно пов’язувати факт звільнення дипломата, який працював на вказаному місці тривалий час з історією про скандальний рекламний ролик компанії Danone.

За його словами, агреман, тобто попередню згоду однієї держави на призначення певної особи в якості глави дипломатичного представництва іншої держави було подано вже давно. Тобто питання про звільнення Шамшура не було вирішено напередодні, внаслідок скандалу з Danone.

У відповідь екс-посол України в США Валерій Чалий звернув увагу на те, що указ про звільнення Шамшура було підписано напередодні приїзду української делегації до Франції. Він назвав таке рішення “дивною практикою”.

Варто зазначити, що Шамшур працював послом у Франції шість років, тоді як закон про дипломатичну службу передбачає ротацію кожні чотири роки.

У частині першій статті 18 закону про дипломатичну службу зазначено, що термін роботи дипломатів за кордоном становить до чотирьох років в країнах з нормальними кліматичними умовами та стабільною ситуацією з безпеки. У країнах зі складним кліматом або складною ситуацією з безпеки, термін дипломатичної служб може бути до трьох років.

#Букви запросили розширений коментар з цього приводу у пана Чалого.