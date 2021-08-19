Історію нового мему розповідають #Букви.

Як сповіщалося, 18 серпня у центрі Києва пройшла репетиція параду військ, який має відбутися в День Незалежності.

Під час репетиції фотограф Герман Крігер (Watchers.Media) зробив серію світлин із військовою, що швидко поширилися в соцмережах та забрали сотні вподобань.

На кадрах можна побачити жінку, яка спершу серйозно дивиться в камеру, згодом поступово починає сміятися.

В Мережі одразу відчули, що в цих кадрів є потенціал стати новим мемом.

І це сталося. Посприяла поширенню мему публікація шаблону на гумористичній сторінці “out of context Ukraine” в Twitter.

Героїнею мему виявилася Віталія Антонова — військовослужбовиця 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що дислокується на Харківщині.

Тепер світлина, що стала мемом, є фотографією її профілю в соцмережах.

А ті самі кадри із нею поширюють і збирають вподобання і без гумористичного контексту.