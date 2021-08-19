Військовослужбовиця 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталія Антонова стала героїнею мему після того, як серія світлин із нею, зроблених під час репетиції військового параду, поширилася мережею.

Історію нового мему розповідають #Букви.

Як сповіщалося, 18 серпня у центрі Києва пройшла репетиція параду військ, який має відбутися в День Незалежності.

Під час репетиції фотограф Герман Крігер (Watchers.Media) зробив серію світлин із військовою, що швидко поширилися в соцмережах та забрали сотні вподобань.

На кадрах можна побачити жінку, яка спершу серйозно дивиться в камеру, згодом поступово починає сміятися.

В Мережі одразу відчули, що в цих кадрів є потенціал стати новим мемом.

І це сталося. Посприяла поширенню мему публікація шаблону на гумористичній сторінці “out of context Ukraine” в Twitter.

Героїнею мему виявилася Віталія Антонова — військовослужбовиця 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що дислокується на Харківщині.

Тепер світлина, що стала мемом, є фотографією її профілю в соцмережах.

А ті самі кадри із нею поширюють і збирають вподобання і без гумористичного контексту.