Історію нового мему розповідають #Букви.
Як сповіщалося, 18 серпня у центрі Києва пройшла репетиція параду військ, який має відбутися в День Незалежності.
Під час репетиції фотограф Герман Крігер (Watchers.Media) зробив серію світлин із військовою, що швидко поширилися в соцмережах та забрали сотні вподобань.
На кадрах можна побачити жінку, яка спершу серйозно дивиться в камеру, згодом поступово починає сміятися.
— watcher (@herKrieger) August 18, 2021
— watcher (@herKrieger) August 18, 2021
В Мережі одразу відчули, що в цих кадрів є потенціал стати новим мемом.
І це сталося. Посприяла поширенню мему публікація шаблону на гумористичній сторінці “out of context Ukraine” в Twitter.
— out of context Ukraine (@OutUkraine) August 18, 2021
https://t.co/EWoIoT5t1D pic.twitter.com/yEkFEnDuVE
— out of context Ukraine (@OutUkraine) August 19, 2021
— Martianapolis🔭 (@martianapolis) August 18, 2021
Героїнею мему виявилася Віталія Антонова — військовослужбовиця 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, що дислокується на Харківщині.
Тепер світлина, що стала мемом, є фотографією її профілю в соцмережах.
А ті самі кадри із нею поширюють і збирають вподобання і без гумористичного контексту.
- Напередодні у мережі розповсюдили змонтоване відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності начебто хором співають пісню “Путін – х*йло”.