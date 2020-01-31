Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Розмова відбулася 6 вересня 2019 року у кабінеті Труби.
Баканов: Є дуже такі потужні справи і до речі ми можемо одну обговорити зараз. Це Роттердам +. В принципі, там все є.
Труба: Вона в НАБУ?
Б: Ну тут питання, в НАБУ вона чи не в НАБУ. Там дуже великий процесуально.
Т: Ви взагалі маєте розуміння співпраці з ГПУ?
Б: Дивіться, це ж історично… історія України – це історія зрадження, зради… І те, що я чую, прокуратура така сама історія. Вони спочатку кажуть давай-давай, а потім просто відкатуються назад.
Т: Я доповню до ваших слів, ви бачите, я через це все пройшов… Коли вчора заступник дає пост незрозумілий в фейсбуці – це жах, це просто жах, і в числі тих, хто перший лайкає заступника – це генеральний прокурор і Матіос. Ну от це крах прокуратури повний. Просто повний.
Б: Дивіться, ще два місяці сто відсотків вони будуть. Сто відсотків, а може й більше трішечки, але ж ми повинні працювати. Дивіться, коли об’єднується …. І коли стає цей процес публічним, тоді важко відкатуватись назад. Якщо ви вивчали історію цього питання, там не потрібно бути, ну в принципі то не схема…
Т: Так, так, то не схема.
Б: Гоп-стоп. Співпрацювати з ними все одно прийдеться, нам потрібно утворити групу, яка буде тримати язика за зубами.
Т: Да.
Б: І хочемо ми чи не хочемо, ми повинні про це домовитися.
- 23 грудня були опубліковані записи розмов Труби та заступника голови Офісу Президента України Андрія Смирнова, з яких випливає, що керівництво ОПУ могло вимагати від ДБР тиснути на колишнього суддю Миколу Чауса, в справі про екстрадицію якого фігурує Петро Порошенко.
- Також на записах заступник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Смирнов погрожував “розібратися” з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.