У Мережі оприлюднили аудіозапис, на якому колишній очільник ДБР Роман Труба і голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорюють роботу Генеральної прокуратури і кадрові зміни в ній.

Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Розмова відбулася 6 вересня 2019 року у кабінеті Труби.

Баканов: Є дуже такі потужні справи і до речі ми можемо одну обговорити зараз. Це Роттердам +. В принципі, там все є.

Труба: Вона в НАБУ?

Б: Ну тут питання, в НАБУ вона чи не в НАБУ. Там дуже великий процесуально.

Т: Ви взагалі маєте розуміння співпраці з ГПУ?

Б: Дивіться, це ж історично… історія України – це історія зрадження, зради… І те, що я чую, прокуратура така сама історія. Вони спочатку кажуть давай-давай, а потім просто відкатуються назад.

Т: Я доповню до ваших слів, ви бачите, я через це все пройшов… Коли вчора заступник дає пост незрозумілий в фейсбуці – це жах, це просто жах, і в числі тих, хто перший лайкає заступника – це генеральний прокурор і Матіос. Ну от це крах прокуратури повний. Просто повний.

Б: Дивіться, ще два місяці сто відсотків вони будуть. Сто відсотків, а може й більше трішечки, але ж ми повинні працювати. Дивіться, коли об’єднується …. І коли стає цей процес публічним, тоді важко відкатуватись назад. Якщо ви вивчали історію цього питання, там не потрібно бути, ну в принципі то не схема…

Т: Так, так, то не схема.

Б: Гоп-стоп. Співпрацювати з ними все одно прийдеться, нам потрібно утворити групу, яка буде тримати язика за зубами.

Т: Да.

Б: І хочемо ми чи не хочемо, ми повинні про це домовитися.