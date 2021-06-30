Історики оцінили президентство 45-го американського лідера Дональда Трампа, як одне з найгірших за останні 150 років.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

C-SPAN – президентський рейтинг, який складають на основі оцінок 142 істориків та професійних експертів. Вони звертають увагу на 10 аспектів в діяльності президента США.

Історики зауважили на подвійні стандарти в роботі самого Трампа. Їх назвали безпрецедентними серед колег-президентів. Після перемоги у 2016 році та поразки у 2020 році, історики назвали Трампа “президентом із найнижчими стандартами”. Попри це, Трампа все ще розглядають, як потенційного кандидата в президенти від Республіканської партії у 2024 році.

Після оцінки діяльності Трампа, дещо змінився загальний рейтинг. Барак Обама зараз на 10 місці (був на 12-му). Рональд Рейган – 9 позиція, Білл Клінтон – 19 місце, Джордж Буш молодший – 21, а Джордж Буш старший -29.

Остання позиція Трампа в рейтингу — результат двох імпічментів, попри те, що Сенат виправдав його обидва рази.

Трамп завжди називав себе “великим поціновувачем історії”, але при цьому часто висміював та зневажав істориків. він говорив про те, що історики “не можуть побачити ліс за деревами”.

Історики оцінили Трампа, як найгіршого президента в історії за двома якостями – “моральний авторитет” та “адміністративні навички”. Серед його найкращих якостей – “громадське переконання”.

Перше місце в рейтингу президентів незмінно належить Аврааму Лінкольну. В першій п’ятірці – Джордж Вашингтон, Франклін Рузвельт, Теодор Рузвельт, Дуайт Ейзенхауер.

На останній позиції в рейтингу – Джеймс Б’юкенен, попередник Лінкольна, який спровокував громадянську війну.