Президент Володимир Зеленський присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

Про це повідомили в Офісі президента.

Подання на присвоєння цього звання Левітасу надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв самовіддано займався Ілля Михайлович.

Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас (11.12.1931 – 04.08.2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру, а також автор понад 220 статей.

У 1989 році він заснував Раду національних товариств України, яка існує й донині та об’єднує сотні місцевих організацій десятків національностей. Того ж року Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке в 1992-му увійшло до складу Єврейської ради України.

Також за ініціативою та під безпосереднім керівництвом Левітаса був створений Фонд “Пам’ять Бабиного Яру”, який він очолював до самої смерті. За час існування Фонд виконав величезну роботу зі збереження в пам’яті людей трагедії, яка сталася в урочищі Бабин Яр в роки нацистської окупації.

Фонди “Пам’ять Бабиного Яру” та “Пам’ять жертв фашизму в Україні”, які також входили до складу Єврейської ради України, присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тис. осіб 13 національностей, які рятували євреїв від знищення.

Нині ті, хто мають звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру отримуватимуть довічні державні стипендії.