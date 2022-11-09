Виставка українських художників присвячена непереборній волі до життя, навіть за трагічних обставин. Назва виставки символізує контрастні сенси: війна і мир, життя і смерть, а також біофілія як пристрасна любов до життя і всього живого за визначенням Еріха Фромма.

Серед представлених митців Галина Андрусенко, Гера Артемова, Юлія Бєляєва, Микола Білоус, Оля Федорова, Марія Куліковська, Катерина Лісовенко, Ярема Малащук та Роман Хімей, Дарина Микитюк, Данило Немировський, Євген Петров, Катерина Резніченко, Сана Шахмурадова, Ольга Штейн.

Кураторкою виставки стала Яна Барінова, ексдиректорка Департаменту культури КМДА, котра наразі працює менеджеркою European Policies and Ukraine у ERSTE Foundation та директоркою з розвитку viennacontemporary.











Історична культурна інституція Австрії відкриває виставку українських митців «CONTRAPUNCT» // 6 фото

“Живописні, відео- та інсталяційні образи демонструють надзвичайний гуманізм українців, їхню здатність залишатися людяними посеред гніву та ненависті. Вона показує здатність людей вистояти серед бомб і сирен, в реаліях війни, і боротися за добро з готовністю до самопожертви. Ця виставка спрямована на кордоцентризм, філософію серця. Сприйняття таких трагічних подій набуває в душі глибоких емоцій і почуттів. Саме любов до рідних, близьких і коханих, до своєї землі і домівки, до тварин і рослин, до мистецтва змушує нас рухатися вперед. Велика любов до кожної миті життя”, — зазначає кураторка проєкту Яна Барінова.

За її словами, завдання експозиції — за допомогою мистецьких засобів відрефлексувати емоційну правду про війну та викликати бажання зробити свій внесок у досягнення миру в Україні, Європі та світі. Вона про волю до життя.

Виставку можна безкоштовно відвідати з 10 до 27 листопада за адресою Karlsplatz 5, 1010 Відень.

Виставка реалізується у партнерстві з Spilne Art Gallery та TSEKH Gallery . Spilne заснувала арт-менеджерка Наташа Ткаченко і це перша в Україні онлайн платформа, яка робить сучасне мистецтво досяжним.