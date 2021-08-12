Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що в Україні потрібно розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Я вважаю, що народів немає, і націй немає, є культури… Я вважаю, що ми маємо розрізнити навіть на законодавчому рівні поняття “російський” і “руський”, сказати, що “руська культура”, “руська мова” кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська”, – зазначив Арестович.

Радник очільника ОПУ також наголосив, що не підтримує мовного закону в нинішній інтерпретації.

“Ні, я противний його”, – повідомив Арестович.

Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Креміня, що ті, кого не влаштовує Українська держава та мовний закон, можуть виїхати “в інші країни”, Арестович заявив:

“Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі… Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією”.

Мовознавча довідка

Як пояснював український мовознавець, професор, академік Григорій Півторак у статті для “Енциклопедії історії України”, лінгвістичний термін “руська мова” вживається на позначення трьох понять:

• сукупність діалектів східних слов’ян, які населяли Київську Русь, та їх писемно-літературна мова (інші назви — давньоруська, старокиївська);

• історична назва староукраїнської писемно-літературної мови та спільної українсько-білоруської ділової мови 14—16 ст., створеної на мовних традиціях ділової писемності Київської Русі.

• історична назва української мови на західноукраїнських землях — у Галичині, на Буковині, у Закарпатській Україні.

Варто зазначити, що в своїх дослідженнях Півторак показав, що основні фонетичні особливості, за якими розрізняють українську, білоруську та російську мови, у XII—XIII століттях в основному вже склалися, а також що усі три мови виникли не зі спільної давньоруської мови. Півторак критикував версію походження українців, білорусів та росіян з єдиної народності.

А український мовознавець, професор Олександр Пономарів наголошував, що слід розрізняти поняття “руський” і “російський”. Науковець пояснював, що “руський” є застарілим синонімом “український”, бо походить від Русь – історичної назви України”.

Пономарів також жорстко критикував ідею, що українці, росіяни та білоруси начебто “один народ”.

“Це така ж нісенітниця, як і те, що нібито на півдні й сході України “живут в основном русские”. Русь, Росія — історична назва України. Слово “Росія” з’явилося в нас під впливом греків, тому що в них назви країн закінчуються на -ія. Російський історик Василь Ключевський (1841—1911) писав, що росіяни “з’явилися на історичній арені не раніше другої половини ХІІ століття”, а український етнос почав формуватися з середини 1 тис. н. е. Про це писав російський історик Лев Гумiльов, пише сучасний український історик мови Григорій Півторак. Країна, яка тепер зветься “Росія”, до 1721 року була Московія, а її населення — московити. Петро І наказав перейменувати Московію на Росію. Початок Московії пов’язаний iз Володимиро-Суздальським князівством”, – пояснював Півторак.