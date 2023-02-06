З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква в Україні запроваджує новий календар для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії, заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Згідно з рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ, в Україні щодо календарної реформи, взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, ухвалено:

УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав розповів, що календарна реформа УГКЦ матиме два етапи. Перший етап стосується нерухомих свят (Різдво Христове – 25 грудня, Богоявлення – 6 січня, Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня, Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня та інші). Зараз вже зробили перший крок.

Другий стосується святкування Пасхи. Наразі між світовими християнськими Церквами ведеться дискусія щодо спільної оновленої Пасхалії, яка дасть змогу цілому християнському світові святкувати Пасху разом.Так, нині є дві пасхалії – візантійського світу (стара пасхалія), і римо-католицької Церкви (григоріанська пасхалія). У 2025 році віряни святкуватимуть річницю Нікейського собору.

Він також зауважив, що через війну питання календаря вже не так розділяло, як об’єднало людей. Одностайність українців почала зростати. З іншого боку, певний час питання зміни календаря сприймалося як щось зовнішнє, нуртувало серед політичних кіл.

Окрім цього, більшість вірян УГКЦ на сьогодні вимагають цієї реформи. Це підтримка понад 90%.