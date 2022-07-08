Президент України Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для України було б членство у Північноатлантичного Альянсу.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За словами українського президента, відмова прийняти Україну до НАТО – це історично помилкове рішення.

Зеленський наголосив, що радий за Швецію та Фінляндію, які вирішили приєднатись до Альянсу.

“Це легше, розумніше, ніж кривава війна. Вибір світу, щоб прийняти Швецію та Фінляндію – це саме ті превентивні кроки, про які я багато разів говорив. Зробіть ці превентивні кроки, щоб не давати можливості Росії атакувати території та людей”, – сказав президент.

Він додав, що зараз весь світ допомагає Україні у боротьбі з російським повномасштабним вторгненням, однак було б набагато простіше, якби Україну просто прийняли до НАТО.

Зеленський також пригадав, як Україну не хотіли приймати до НАТО мотивуючи це тим, що “нападе Росія”. Однак Україна не є членом Альянсу, а Росія все одно напала.

“У мене не образа, це об’єднане рішення всіх членів НАТО. Ми говоримо про гарантії безпеки, про зброю, фінансову підтримку. А просто можна було, об’єднавшись, прийняти Україну до НАТО”, – сказав він.

Він додав, що коли заходила мова про членство України, то завжди знаходились причини, чому на даний час членство неможливе. А от Швецію та Фінляндію прийняли без всіляких відмов.

“Рішення – правильне, щодо України – рішення історично помилкове”, – зауважив Зеленський.

Окрім цього, в інтерв’ю американському телеканалу Зеленський запевнив, що Україна не поступиться Росії жодною частиною української території

“Українці не готові віддати свою землю, погодитися з тим, що ці території належать Росії. Це наша земля”, – сказав Зеленський.

Президент подякував США, Заходу та всім державам, які допомагають Україні озброєнням та закликав не припиняти цю підтримку, щоб Україна могла продовжувати боротьбу.

Відповідаючи на запитання, чи може війна закінчитися до кінця року, Зеленський сказав, що якщо Україна вчасно отримає зброю від партнерів, то до кінця року можна багато чого досягнути і навіть зупинити війну, принаймі активні бойові дії.

Окрім цього Зеленський вкотре закликав резидента США Джо Байдена приїхати до України.

“Ми хотіли б бачити президента Байдена в Україні. Я чув, що він підтримав цю ідею. Є деякі безпекові моменти, які стоять на заваді його візиту, ми це розуміємо”, – сказав Зеленський.