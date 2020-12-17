Про це повідомляє сервіс CoinDesk.

Ще вчора Bitcoin вперше подолав позначку у 20 тисяч доларів. Зростання спричинено  позитивними прогнозами інвесторів про те, що невдовзі  ця криптовалюта стане основним способом оплати. 

Директор з розвитку цифрової валютної платформи Ziglu Ян Лі розповів Reuters, що сучасні обмінні платформи  наразі в  авангарді забезпечення легкого, безпечного і швидкого доступу до криптовалют.

“Ширше впровадження ще   збільшить вартість Bitcoin, це  лише початок”, – зазначив Лі.

Станом на 18:55 вартість Bitcoin становить $23,624.26.

  • У понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686. Це історичний максимум для цієї криптовалюти. 16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.