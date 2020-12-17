Про це повідомляє сервіс CoinDesk.

Ще вчора Bitcoin вперше подолав позначку у 20 тисяч доларів. Зростання спричинено позитивними прогнозами інвесторів про те, що невдовзі ця криптовалюта стане основним способом оплати.

Директор з розвитку цифрової валютної платформи Ziglu Ян Лі розповів Reuters, що сучасні обмінні платформи наразі в авангарді забезпечення легкого, безпечного і швидкого доступу до криптовалют.

“Ширше впровадження ще збільшить вартість Bitcoin, це лише початок”, – зазначив Лі.

Станом на 18:55 вартість Bitcoin становить $23,624.26.