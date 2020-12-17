Про це повідомляє сервіс CoinDesk.
Ще вчора Bitcoin вперше подолав позначку у 20 тисяч доларів. Зростання спричинено позитивними прогнозами інвесторів про те, що невдовзі ця криптовалюта стане основним способом оплати.
Директор з розвитку цифрової валютної платформи Ziglu Ян Лі розповів Reuters, що сучасні обмінні платформи наразі в авангарді забезпечення легкого, безпечного і швидкого доступу до криптовалют.
“Ширше впровадження ще збільшить вартість Bitcoin, це лише початок”, – зазначив Лі.
Станом на 18:55 вартість Bitcoin становить $23,624.26.
- У понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686. Це історичний максимум для цієї криптовалюти. 16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.