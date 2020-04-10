Про це командування повідомляє у Twitter.

“Винищувачі F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker та літака E-3 AWACS Північноамериканського командування аерокосмічної оборони перехопили два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки РФ перехопили над Берінговим морем. Кордон США вони не перетнули.

Як відомо, літак Іл-38 був розроблений ще в СРСР для морської розвідки, зокрема пошуку та знищення підводних човнів.