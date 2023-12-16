У Bild заявили, що до 2024 року Росія планує захопити всю Донецьку та Луганську області, а також територію до річки Оскіл на Харківщині. Окрім цього, РФ планує захопити значні частини Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, зокрема і місто Харків, у 2025-му і 2026 роках, а також території на схід від Дніпра протягом наступних 36 місяців.

«Середньострокові та довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій також правдоподібні, враховуючи, що російські офіційні особи, включаючи Путіна, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції, щоб розширити свої позиції у Харківській області», – підсумували експерти.