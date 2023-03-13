Євген Пригожин намагався встановити афілійованих з ПВК "Вагнер" військових посадових осіб частково для забезпечення більшого доступу до складів боєприпасів і бюджету Міністерства оборони Росії.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

За даними ISW, можливість Пригожина підтримувати та нарощувати сили “Вагнер” залежала від його здатності зберегти прихильність президента Росії Володимира Путіна, який, своєю чергою, наказав Міністерству оборони РФ та іншим федеральним установам підтримувати цих найманців.

Як зазначається, Центр національного спротиву України повідомляв, що Пригожин і Кадиров намагалися “підірвати” Шойгу, щоб отримати доступ до бюджету МО Росії для досягнення інших політичних цілей через зростання своїх воєнізованих організацій.

Крім того, за словами аналітиків, Пригожин “націлився” на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова і стверджував, що найняв власних радників до місцевої адміністрації, ймовірно, в надії отримати політичну та комерційну владу в місті.

Також додається, що 20 лютого Пригожин визнав, що генерал армії РФ Сергій Суровікін допомагав “Вагнер” отримувати боєприпаси.