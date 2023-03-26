Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW продовжує оцінювати, що Путін, не зважаючи на численні погрози, не здатний виконати обіцянку про застосування ядерної зброї. Крім того, за словами Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, нещодавній візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність застосування російськими військами ядерної зброї, оскільки глава КНР “дуже чітко” дав Путіну зрозуміти, що він не повинен цього робити.

Наголошено, що Путін, ймовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року. 30 листопада 2021 року президент Лукашенко запропонував розмістити ядерну зброю Росії на території Білорусі, а на референдумі в лютому 2022 року РБ вилучила конституційний пункт, який закріплював нейтральний статус держави.

Нагадується, що в січні та лютому 2022 року в ISW прогнозували, що Путін може спробувати розгорнути тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах більш широких зусиль із поглиблення російського контролю над РБ.

Також додається, що Путін, ймовірно, утримався від розміщення зброї в Білорусі на початку вторгнення у 2022 році, щоб зберегти можливість розмістити її в межах майбутньої російської інформаційної кампанії, спрямованої на маніпулювання Заходом.