В Інституті вивчення війни заявили, що змінять свою політику висвітлення подій на полі бою російсько-української війни після нещодавнього оприлюднення інформацію про те, що ЗСУ начебто перейшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у повідомленні ISW.

Інформація аналітиків про те, що українські захисники, ймовірно, перейшли на лівий берег Дніпра у Херсонській області, змусила військове керівництво давати коментарі щодо цієї ситуації.

Зокрема речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк наголосила, що умови військової операції потребують “інформаційної тиші” доти тих пір, поки це не стане достатньо безпечно для українських військових.

“Тому потрібно набратися терпіння і навіть найкращим “студентам” Інституту вивчення війни також”, — прокоментувала вона.

Своєю чергою в ISW зауважили, що розуміють стурбованість, яку викликають їхні оцінки та карти у контексті операційної безпеки в Україні.

Фахівці зазначили, що їхня оцінка ситуації щодо війни в Україні була спотворена деякими ЗМІ і суперечила меті висвітлення подій.

“Хоча наша мета справді полягає в тому, щоб уможливити інформоване звітування про війну, надаючи детальне розуміння ситуації на місці, характер і мета наших оцінок полягає в тому, щоб оцінити війну, як вона розгортається, а не надати розуміння українського планування. Виведення прогнозів щодо діяльності України з карт ISW та оцінок, які прямо не пропонують такі прогнози, є недоречним і не відповідає їх призначенню”, – наголосили експерти.

Фахівці додали, що намагаються не порушувати оперативну безпеку України та не публікувати інформацію, яка може бути корисною для росіян. Саме тому більшість оцінок ISW формуються на основі заяв російських джерел.

“ISW не робитиме жодних прогнозів щодо того, що українські сили можуть або не можуть зробити, не кажучи вже про те, де і коли вони можуть це зробити. Ми будемо особливо обережні, щоб уникати заяв, які можуть бути витлумачені як такі прогнози в найближчі тижні. Просимо журналістів і ЗМІ уникати приписувати такі прогнози нашим повідомленням, якщо ми їх не зробили”, – наголосили в ISW.

Експерти також повідомили, що дані їхнього картографування про зміни на фронті є “консервативними та відкладеними”. Тобто, карти про деокупацію чи окупацію нових територій публікують через декілька днів після того, як місцевість звільнили чи захопили.

“Тому ми не будемо агресивно коригувати наш контроль над картами місцевості, щоб підтримувати їх у актуальному стані, а радше будемо коригувати їх у міру появи достатньої кількості доказів, щоб про будь-які внесені нами зміни, швидше за все, повідомлялося широко. Так було, наприклад, із контрнаступом у Харкові — повідомлення ЗМІ про наступ українських військ значно випередили зміни нашої карти. ISW прагне допомогти політикам і громадськості якомога точніше зрозуміти, що відбувається в Україні, жодним чином не ставлячи під загрозу здатність України звільнити окуповані території”, – резюмували в Інституту вивчення війни.