Джерело: ІT Army Of Ukraine
“Чуєте? Щось поїзди на російських болотах більше не гудуть. Квиток тепер купити як? Ніяк, бо офлайн-каси, схоже, теж впали в ступор. Держава-терорист без зупинок прямує до станції “Хаос”, – йдеться в повідомленні.
Як розповіли у спільноті, операцію підтвердили звіти з кількох російських новинних ресурсів, включаючи PROFILE.RU, Известия, ІА Регнум та 161.RU. Ці видання повідомили, що онлайн-сервіси РЖД зазнали масової кібератаки, що спричинила значні незручності для користувачів.
- За кібератаками на сайти держустанов та ЗМІ Болгарії стоять росіяни.
- В масштабній кібератаці Чорногорії винна Росія.
- Масована кібератака Литви спричинена росіянами.
- Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про кібератаку з використанням електронних листів з “інструкціями” щодо “оновлення операційної системи”.
- Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет, щоб зламати волю громадян і переломити хід війни.
- З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни не полишали спроб атакувати ІТ-системи “Укренерго”, кількість яких зросла щонайменше у декілька десятків разів.