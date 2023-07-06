Найпотужніша спільнота IT-фахівців в Україні IT Army Of Ukraine спричинила перебої у роботі онлайн-сервісів російської залізниці (РЖД), у результаті чого придбання квитків онлайн через вебсайт або мобільний застосунок РЖД стало тимчасово неможливим.

Джерело: ІT Army Of Ukraine

“Чуєте? Щось поїзди на російських болотах більше не гудуть. Квиток тепер купити як? Ніяк, бо офлайн-каси, схоже, теж впали в ступор. Держава-терорист без зупинок прямує до станції “Хаос”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у спільноті, операцію підтвердили звіти з кількох російських новинних ресурсів, включаючи PROFILE.RU, Известия, ІА Регнум та 161.RU. Ці видання повідомили, що онлайн-сервіси РЖД зазнали масової кібератаки, що спричинила значні незручності для користувачів.

ДОВІДКОВО. IT Army Of Ukraine – спільнота IT-фахівців в Україні, яка спрямовує свою діяльність на виснаження економіки країни-агресора, створення перешкод роботі важливих фінансових, інфраструктурних, державних сервісів та діяльності великих платників податків, блокування ворожої пропаганди та донесення правдивої інформації про війну.