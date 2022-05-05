Про це повідомив Генштаб.
Застосунок запустили на платформі iOS. Для Android-пристроїв версія очікується згодом.
У мобільному додатку міститься набір зручних віджетів. Один з них можна розмістити на головному екрані смартфона для миттєвого отримання інформації. Загалом розробили три варіанти віджетів:
- Маленький показує дані про втрати особового складу;
- Середній відображає втрати живої сили РФ та військової техніки;
- Великий охоплює інформацію про ворожі втрати, які вказані на головному екрані додатку.
У застосунки передбачили встановлення мапи актуальних сповіщень про повітряну тривогу в Україні. У додатку можливо перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.
- Нагадаємо, станом на початок 71-ої доби широкомасштабного вторгнення, російські окупанти намагаються встановити контроль над Донецькою та Луганською областями та зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму.
- У міністерстві оборони США прокоментували нещодавні ракетні обстріли Львівської та Закарпатської областей. У Пентагоні впевнені, що у такий спосіб Росія намагається завадити постачанню воєнної допомоги Україні.