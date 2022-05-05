ІТ компанія Alty за підтримки Генерального штабу ЗСУ розробила мобільний додаток. Трекер під назвою "Русский корабль, иди нах@й" показує актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки РФ.

Про це повідомив Генштаб.

Застосунок запустили на платформі iOS. Для Android-пристроїв версія очікується згодом.

У мобільному додатку міститься набір зручних віджетів. Один з них можна розмістити на головному екрані смартфона для миттєвого отримання інформації. Загалом розробили три варіанти віджетів:

Маленький показує дані про втрати особового складу;

Середній відображає втрати живої сили РФ та військової техніки;

Великий охоплює інформацію про ворожі втрати, які вказані на головному екрані додатку.

У застосунки передбачили встановлення мапи актуальних сповіщень про повітряну тривогу в Україні. У додатку можливо перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.