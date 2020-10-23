Захід буде корисний IT-фахівцям та всім, хто цікавиться цією сферою, бажає вдосконалювати власні навички та зростати професійно. Слухачі зможуть дізнатися про нові методики, підходи та інструменти в ІТ, зміцнити свою базу знань, послухати практичні кейси та перейняти досвід професіоналів.
Готуючи конференцію, її організатори — Олександр Кузьменко, Марина Мельник та IT Dnipro Community — врахували останні тенденції IT-ринку і запити аудиторії та додали новий потік: AI, ML and Data Science.
Розклад стрімів:
21 листопада
- AI, ML and Data Science — Потік присвячений підходам та інструментам у галузі Big Data і Machine learning.
- Business Analysis — Про те, які нові інструменти та підходи необхідно застосовувати вже сьогодні, щоб клієнт отримав очікуваний результат, розкажуть спікери потоку.
- Product-Project Management — Що створювати? Як створювати? Який пiдхiд управлiння обрати? Як і коли виходити з готовим продуктом на ринок? Експерти в галузі управління продуктами та проєктами дадуть відповіді на ці та інші питання.
22 листопада
- People Management — Експерти поділяться своїми методиками та напрацюваннями, успіхами та провалами при роботі з фахівцями у сфері ІТ.
- Full-stack Development — Спікери розкажуть про мікросервіси, архітектуру, продуктивність систем, вразливі точки, знаходження правильного балансу при фулстек-розробці.
- Quality Management — Перехід світу з офлайну в онлайн прискорився в рази, що веде до нових викликів у забезпеченні якості продуктів, сервісів, систем. Вимоги до фахівців змінюються і зростають, необхідні знання нових підходів, інструментів, практик. До того ж, потрібна обізнаність у суміжних галузях. Про все це дізнаєтесь на потоці, присвяченому управлінню якістю.
Для учасників конференції виступлять досвідчені спікери з різних куточків України, а також Туреччини, Швейцарії та Німеччини.
Майданчиком для RunIT 2020 Online Conference у цьому році стане Creative States of Dnipro — надсучасний креативний бізнес-простір у центрі Дніпра площею 3500 м², натхненний атмосферою Бостона. До онлайн-стрімів можна буде підключитися з будь-якої точки світу.
З історії заходу:
Конференція RunIT проводиться щорічно, починаючи з 2017 року, та спрямована на розвиток ІТ-спеціалістів і популяризацію ІТ-індустрії в Україні. Попередні три конференції відвідало понад 1500 учасників. Перед слухачами виступили 82 спікери з різних куточків України та іноземні спікери, гостею стала навіть робот КіКі.
Вартість участі у RunIT 2020:
- 299 грн — до 9 листопада
- 359 грн — з 9 листопада
- 399 грн — з 16 листопада
Кожен учасник отримує:
- Доступ до трансляції обраного стріма
- Запис виступів спікерів
- Участь у розіграші призів
- Сертифікат учасника
Придбати квитки можна на сайті.
При купівлі другого потоку (у кошику) — знижка 50%.
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