Четверта щорічна IT-конференція RunIT цього року відбудеться в онлайн-форматі. Тепер долучитися до заходу можна буде з будь-якої точки світу. RunIT 2020 Online Conference триватиме два дні, 21 та 22 листопада, та об’єднає шість потоків і 24 спікери.

Захід буде корисний IT-фахівцям та всім, хто цікавиться цією сферою, бажає вдосконалювати власні навички та зростати професійно. Слухачі зможуть дізнатися про нові методики, підходи та інструменти в ІТ, зміцнити свою базу знань, послухати практичні кейси та перейняти досвід професіоналів.

Готуючи конференцію, її організатори — Олександр Кузьменко, Марина Мельник та IT Dnipro Community — врахували останні тенденції IT-ринку і запити аудиторії та додали новий потік: AI, ML and Data Science.

Розклад стрімів:

21 листопада

AI, ML and Data Science — Потік присвячений підходам та інструментам у галузі Big Data і Machine learning.

Business Analysis — Про те, які нові інструменти та підходи необхідно застосовувати вже сьогодні, щоб клієнт отримав очікуваний результат, розкажуть спікери потоку.

Product-Project Management — Що створювати? Як створювати? Який пiдхiд управлiння обрати? Як і коли виходити з готовим продуктом на ринок? Експерти в галузі управління продуктами та проєктами дадуть відповіді на ці та інші питання.

22 листопада

People Management — Експерти поділяться своїми методиками та напрацюваннями, успіхами та провалами при роботі з фахівцями у сфері ІТ.

Full-stack Development — Спікери розкажуть про мікросервіси, архітектуру, продуктивність систем, вразливі точки, знаходження правильного балансу при фулстек-розробці.

Quality Management — Перехід світу з офлайну в онлайн прискорився в рази, що веде до нових викликів у забезпеченні якості продуктів, сервісів, систем. Вимоги до фахівців змінюються і зростають, необхідні знання нових підходів, інструментів, практик. До того ж, потрібна обізнаність у суміжних галузях. Про все це дізнаєтесь на потоці, присвяченому управлінню якістю.

Для учасників конференції виступлять досвідчені спікери з різних куточків України, а також Туреччини, Швейцарії та Німеччини.

Майданчиком для RunIT 2020 Online Conference у цьому році стане Creative States of Dnipro — надсучасний креативний бізнес-простір у центрі Дніпра площею 3500 м², натхненний атмосферою Бостона. До онлайн-стрімів можна буде підключитися з будь-якої точки світу.

З історії заходу:

Конференція RunIT проводиться щорічно, починаючи з 2017 року, та спрямована на розвиток ІТ-спеціалістів і популяризацію ІТ-індустрії в Україні. Попередні три конференції відвідало понад 1500 учасників. Перед слухачами виступили 82 спікери з різних куточків України та іноземні спікери, гостею стала навіть робот КіКі.

Вартість участі у RunIT 2020:

299 грн — до 9 листопада

359 грн — з 9 листопада

399 грн — з 16 листопада

Кожен учасник отримує:

Доступ до трансляції обраного стріма

Запис виступів спікерів

Участь у розіграші призів

Сертифікат учасника

Придбати квитки можна на сайті.

При купівлі другого потоку (у кошику) — знижка 50%.

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