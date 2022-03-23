Американський рок-гурт Bon Jovi підтримав українських активістів з Одеси, які готуються укріпляти місто під пісню "It’s my life".

Про це гурт сповістив у своєму Twitter-акаунті.

Спочатку у соцмережах користувачі розмістили відео, у якому одесити на узбережжі збирають пісок у мішки для укріплення міських об’єктів під “It’s my life”. Гурт на це відреагував і розмістив на своїх офіційних акаунтах зі словами підтримки.

“Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні!”, – зазначили Bon Jovi.