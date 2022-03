Про це гурт сповістив у своєму Twitter-акаунті.

Спочатку у соцмережах користувачі розмістили відео, у якому одесити на узбережжі збирають пісок у мішки для укріплення міських об’єктів під “It’s my life”. Гурт на це відреагував і розмістив на своїх офіційних акаунтах зі словами підтримки.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022