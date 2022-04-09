Згідно з інформацією британської інформаційної агенції Reuters, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир у понеділок, аби підписати угоду про збільшення імпорту газу, оскільки країна шукає альтернативні джерела після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в італійському уряді.

Драгі поїде з делегацією, до якої, ймовірно, увійдуть глава італійської енергетичної групи, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр з питань енергетики Роберто Чінголані.

Варто зазначити, що Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії. Наразі вона намагається диверсифікувати свій комплекс енергопостачання на тлі російсько-української війни.

Водночас Італія веде переговори з сімома країнами, щоб забезпечити країну газом.