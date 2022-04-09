Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в італійському уряді.
Драгі поїде з делегацією, до якої, ймовірно, увійдуть глава італійської енергетичної групи, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр з питань енергетики Роберто Чінголані.
Варто зазначити, що Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії. Наразі вона намагається диверсифікувати свій комплекс енергопостачання на тлі російсько-української війни.
Водночас Італія веде переговори з сімома країнами, щоб забезпечити країну газом.
- Нагадаємо, що Україна вважає рішення Угорщини платити за російський газ рублями “недружнім актом”. А відкидання Угорщиною звинувачень у звірствах Росії підсилює відчуття безкарності Кремля.
- Також у Великій Британії оголосили про намір закликати країни G7 узгодити графік поетапного припинення імпорту нафти й газу з Росії.
- Відомо, що Європейський Союз розглядає можливість поетапно відмовитися від імпорту вугілля з РФ — через звірства, вчинені російською армією в Україні.