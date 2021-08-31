Уряд Італії змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить й Україна. Відтак, вакцинованим мандрівникам дозволили в’їзд без карантину.

Про це свідчать дані інтерактивної мапи Міністерства закордонних справ.

З 31 серпня українці можуть в’їжджати на територію Італії без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, а також “зеленого” сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин. Йдеться про вакцини Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

У разі відсутності таких сертифікатів, українці можуть в’їхати до Італії, але вони повинні самоізолюватися на 5 днів й пройти тест після завершення цього терміну.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тестування, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.

Ці правила діятимуть до 26 жовтня. Потім уряд країни їх перегляне.