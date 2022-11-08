Про це інформує Reuters.

Західні країни почали постачати більше засобів протиповітряної оборони в Україну після того, як президент Володимир Зеленський минулого місяця попросив лідерів країн “Великої сімки” (G7) допомогти зупинити масовані російські обстріли українських міст.

Представник італійської коаліції, на умовах анонімності, заявив, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T та італійські Aspide середньої дальності, а також переносні ракети Stinger.

Однак поки що залишається незрозумілим, скільки саме систем містить анонсований пакет.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у понеділок телефоном розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном і пообіцяв підтримувати Україну проти вторгнення РФ “стільки, скільки буде необхідно”.

Італія схвалила перше постачання зброї Києву наприкінці лютого, за каденції уряду національної єдності Маріо Драгі. Нещодавно сформований правий коаліційний уряд Джорджії Мелоні готує вже шостий раунд постачань.

Мелоні є рішучою прихильницею України, попри амбівалентність її союзників по коаліції Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, які мають історично тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Рим ніколи не розкривав подробиць зброї, яку він відправляв до Києва після повномасштабного російського вторгнення, але італійські та українські ЗМІ повідомляли, що попередні постачання включали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці Pzh2000 і броньовані машини.

7 листопада Київ повідомив, що отримав першу партію систем ППО NASAMS зі Сполучених Штатів. Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон також пообіцяв посилити протиповітряну оборону Києва.

22 жовтня Джорджа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Рима відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.

Мелоні, партія якої отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах минулого місяця, змінила Маріо Драгі на посаді глави уряду Італії та стала першою жінкою-прем’єр-міністеркою країни.

На цій посаді їй доведеться розв’язувати нагальну проблему високих цін на енергоносії, оскільки настає зима, а домогосподарства та підприємства отримують великі рахунки за опалення. Іншим великим викликом буде управління її некерованими союзниками по коаліції, деякі з яких звинувачують санкції проти РФ в біді Італії з цінами на енергоносії.

Politico написало, що, за даними екзит-полу, ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

Раніше Мелоні заявила, що новий уряд Італії буде й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, попри енергетичний шантаж президента РФ Володимира Путіна.

Довідка. SAMP/T — зенітні ракетні комплекси, які дозволять Україні прикрити важливі об’єкти від повітряних атак. ЗРК ефективно протидіють багатьом видам ракет малої та середньої дальності. А саме крилатим, балістичним, протирадіолокаційним та протиповітряним.

ЗРК SAMP/T має можливість одночасно наводити свої ракети Aster-30 на 16 різних цілей, тож сама доля веліла цьому комплексу стати на захист та протиповітряне прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу “в широкому асортименті”.

Aspide – загалом це сімейство європейських ракет класу “повітря-повітря” і “земля-повітря”, створених на базі американських снарядів середньої дальності AIM-7 Sparrow від Raytheon.

Система ЗРК має низку переваг, попри те, що була розроблена десятки років тому: комплекс можна використовувати із зенітною артустановкою “Ерлікон” калібру 35 мм та іншими зенітними артсистемами цього типу, що дозволяє ефективніше відпрацьовувати повітряні цілі на низькій висоті; Skyguard-Aspide здатна виступати частиною системи ППО та обмінюватися даними із зенітно-ракетними комплексами інших типів. ЗРК стоять на причіпному буксированому шасі, найбільш ефективні у стаціонарній роботі та можуть використовуватися для захисту стратегічних об’єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми, морські порти; радар підсвічування ракети Aspide у версії “земля-повітря” розміщується на самій пусковій установці, що дозволяє обстрілювати кілька цілей одночасно.