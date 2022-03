Про це сповістив міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Зазначається, що під час засідання Кабінету міністрів 17 березня Франческіні підняв питання щодо відновлення зруйнованої загарбниками будівлі. Його ініціативу підтримали.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022