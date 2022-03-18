Про це сповістив міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Зазначається, що під час засідання Кабінету міністрів 17 березня Франческіні підняв питання щодо відновлення зруйнованої загарбниками будівлі. Його ініціативу підтримали.

“Кабмін схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству”, – заявив Даріо Франческіні.

 