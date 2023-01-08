Про це повідомили в інтерв’ю Corriere della Sera.
За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, йдеться про шостий пакет військової допомоги. Він додав, що не буде жодного відправлення зброї до відповідної доповіді у парламенті.
“Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення пакета з погляду відправки систем ППО, які засновані на спільних розробках між Римом та Парижем”, — сказав міністр.
Раніше La Repubblica писало, що США просили Італію прискорити надання наступного пакета допомоги Україні. За інформацією джерел видання, до нього можуть увійти зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Це обговорювали помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник прем’єр-міністра Італії Франческо Тало під час телефонної розмови.
В інтерв’ю Антоніо Таяні відповів на питання журналіста щодо того, чи просили США Італію прискорити темпи постачання зброї в Україну.
“Ми – важливий партнер, але про зброю не йшлося”, — сказав він.
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що уряд Італії розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від РФ.