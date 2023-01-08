Про це повідомили в інтерв’ю Corriere della Sera.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, йдеться про шостий пакет військової допомоги. Він додав, що не буде жодного відправлення зброї до відповідної доповіді у парламенті.

“Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення пакета з погляду відправки систем ППО, які засновані на спільних розробках між Римом та Парижем”, — сказав міністр.

Раніше La Repubblica писало, що США просили Італію прискорити надання наступного пакета допомоги Україні. За інформацією джерел видання, до нього можуть увійти зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Це обговорювали помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник прем’єр-міністра Італії Франческо Тало під час телефонної розмови.