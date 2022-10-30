Італія планує передати Україні військову допомогу. Вона охоплює кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, та старіші гаубиці M109.

Про це повідомило La Repubblica.

Італія має намір надати дві зі своїх 18 установок M270. Ця модель є попередником HIMARS на гусеничному ходу, яка має на озброєнні 12 ракет.

Ще країна планує передати 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. У такий спосіб Рим долучиться до Нідерландів та Німеччини, котрі раніше передавати цю техніку. Рішення про надання ухвалили ще за уряду Маріо Драгі.

В одному з останніх рішень уряду Маріо Драгі йшлося про передачу самохідних гаубиць M109. За роки “холодної війни” Рим виготовив сотні подібних гаубиць. Країна дещо оновила американську модель, а з 2000-х років почала знімати з озброєння.

За даними видання, можуть передати “від 20 до 30 одиниць, хоча точна цифра залишається цілковитою таємницею”. Перед тим, як техніка надійде до України вона має пройти технічний огляд. Попередньо, можуть передати гусеничні бронетранспортери M113 зі складів армії.

Видання нагадало, що раніше Україна отримала від Італії інші 155-мм гаубиці Fh70. Вони зробили значний внесок під час весняно-літньої битви за Донбас та повернення окупованої Харківської області. Водночас на півдні переважно використовуються броньовані позашляховики Lince.