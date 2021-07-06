Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Місце проведення: матч відбудеться в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні “Вемблі”.
Коли: початок гри – о 22:00 (за київським часом).
Хто транслюватиме: в прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалах “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, відеосервісі OLL.TV.
Арбітр матчу: Фелікс Брих (Німеччина).
Варто зазначити, що збірна Іспанії розгромила Італію з рахунком 4:0 у фіналі Євро-2012. Італійці ж здолали Іспанію з рахунком 2:0 в 1/8 фіналу Євро-2016.
Перед нинішнім матчем на “Вемблі” переможна серія італійців становить 13 зустрічей, а безпрограшна – 32 поєдинки.
Орієнтовний склад команд:
Італія: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, Кьєлліні, Емерсон; Барелла, Жоржіньо, Верратті; Кьєза, Іммобіле, Інсіньо.
Іспанія: Унай Сімон; Аспілікуета, Ерік Гарсія, Ляпорт, Жорді Альба; Коке, Бускетс, Педрі; Жерар Морено, Мората, Дані Ольмо.
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