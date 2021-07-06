У вівторок, 6 липня, відбудеться перший півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу ("Євро-2020"), у якому зустрінуться збірні Італії та Іспанії.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Місце проведення: матч відбудеться в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні “Вемблі”.

Коли: початок гри – о 22:00 (за київським часом).

Хто транслюватиме: в прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалах “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, відеосервісі OLL.TV.

Арбітр матчу: Фелікс Брих (Німеччина).

Варто зазначити, що збірна Іспанії розгромила Італію з рахунком 4:0 у фіналі Євро-2012. Італійці ж здолали Іспанію з рахунком 2:0 в 1/8 фіналу Євро-2016.

Перед нинішнім матчем на “Вемблі” переможна серія італійців становить 13 зустрічей, а безпрограшна – 32 поєдинки.

Орієнтовний склад команд:

Італія: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, Кьєлліні, Емерсон; Барелла, Жоржіньо, Верратті; Кьєза, Іммобіле, Інсіньо.

Іспанія: Унай Сімон; Аспілікуета, Ерік Гарсія, Ляпорт, Жорді Альба; Коке, Бускетс, Педрі; Жерар Морено, Мората, Дані Ольмо.