Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
140-метрова яхта “Шахерезада” перебувала на ремонті в італійському порту Маріна-ді-Каррара (Тоскана) з вересня 2021 року, однак недавня активність у причалі змусила владу запідозрити, що екіпаж готується вийти в море.
За даними інсайдера, який знайомий з розслідуванням справи щодо яхти, власником “Шахерезади” був Едуард Худайнатов – ексголова російського енергетичного гіганта “Роснефть”, який перебуває під санкціями Європейського Союзу
У заяві про арешт ім’я власника яхти не вказано, проте зазначено, що він пов’язаний з високопосадовцями уряду РФ.
В італійському уряді заперечують, що власник яхти входить до санкційного списку Євросоюзу, однак у заяві йдеться про те, що Рим все-таки закликав Брюссель внести власника до цього списку та арештувати яхту до ухвалення цього рішення.
У поліції агентству Reuters повідомили, що вони намагаються встановити справжнього власника “Шахерезади”, яка зареєстрована на Кайманових островах.
Яхта була збудована німецькою фірмою Luerssen та доставлена таємному власнику у 2020 році. На ній розміщено дві гелікоптерні площадки. Судно може прийняти 18 гостей та 40 членів екіпажу.
За даними російського опозиціонера Олексія Навального, у нього є докази того, що яхта “Шахерезада” належить безпосередньо Володимиру Путіну. Навальний повідомляв, що більшість членів екіпажу яхти зібрані з федеральної служби охорони Росії, яка займається охороною Путіна.
- Нагадаємо, в острівній державі Фіджі заарештували яхту “Amadea” російського мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.
- Також іспанські правоохоронні органи за запитом США заарештували яхту, котра належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, наближеному до Володимира Путіна. Йдеться про 78-метрову яхту Tango вартістю $120 мільйонів.
- Окрім цього, митниця Фінляндії затримала 22 яхти. Всі вони належать заможним росіянам, які потрапили під санкції десяток держав світу.