6 травня італійський уряд наказав поліції конфіскувати шестипалубну яхту "Шахерезада", вартість якої близько 700 000 000 доларів. За даними ЗМІ, ця яхта пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

140-метрова яхта “Шахерезада” перебувала на ремонті в італійському порту Маріна-ді-Каррара (Тоскана) з вересня 2021 року, однак недавня активність у причалі змусила владу запідозрити, що екіпаж готується вийти в море.

За даними інсайдера, який знайомий з розслідуванням справи щодо яхти, власником “Шахерезади” був Едуард Худайнатов – ексголова російського енергетичного гіганта “Роснефть”, який перебуває під санкціями Європейського Союзу

У заяві про арешт ім’я власника яхти не вказано, проте зазначено, що він пов’язаний з високопосадовцями уряду РФ.

В італійському уряді заперечують, що власник яхти входить до санкційного списку Євросоюзу, однак у заяві йдеться про те, що Рим все-таки закликав Брюссель внести власника до цього списку та арештувати яхту до ухвалення цього рішення.

У поліції агентству Reuters повідомили, що вони намагаються встановити справжнього власника “Шахерезади”, яка зареєстрована на Кайманових островах.

Яхта була збудована німецькою фірмою Luerssen та доставлена таємному власнику у 2020 році. На ній розміщено дві гелікоптерні площадки. Судно може прийняти 18 гостей та 40 членів екіпажу.

За даними російського опозиціонера Олексія Навального, у нього є докази того, що яхта “Шахерезада” належить безпосередньо Володимиру Путіну. Навальний повідомляв, що більшість членів екіпажу яхти зібрані з федеральної служби охорони Росії, яка займається охороною Путіна.