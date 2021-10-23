Італія побореться з Німеччиною, Польщею та Францією за майбутній завод американського виробника Intel. Попередні інвестиції оцінюються у 4 млрд євро.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Італійський уряд працює над пропозицією, щоб спробувати переконати Intel інвестувати мільярди євро сучасний завод з виробництва чіпів в Італії. Вони конкуруватимуть з Німеччиною, де американська компанія може побудувати мегафабрику.

Рим веде переговори з Intel про потенційні інвестиції, які за попередніми оцінками складуть понад 4 мільярди євро. Потенційно ця сума може навіть досягти 8 мільярдів євро, в залежності від планів Intel. Завод може створити понад 1000 робочих місць в Італії.

Джерела Reuters повідомили, що Рим готовий фінансувати частину загальних інвестицій державним коштом, а також пропонувати Intel вигідні умови, зокрема щодо витрат на робочу силу і електроенергію.

“Обговорення з Intel знаходяться на просунутій стадії. Угоди поки немає, але якщо уряд наполегливо працює над цим, у нього є хороші шанси на будівництво заводу в Італії”, – проінформувало джерело Reuters.

Потенційні заводи можуть побудувати у районі Мірафіорі в Турині, де знаходиться автовиробництво Stellantis. Ще одним місцем є Катанія на Сицилії, де вже працює виробник чіпів STMicroelectronics.

Корпорація Intel відмовилася коментувати свої плани.

Наразі найбільшим запланованим проєктом американської компанії у Європі є мегафабріка у Німеччині. Найпотенційніший кандидат – Дрезден, але остаточного рішення немає.

Франція також розглядається як претендент на мегафабрику, в той час, як Італія стикається з конкуренцією з боку Польщі, де в Intel є пакувальний завод.

Генеральний директор Intel Пет Ґелсінґер заявив, що компанія оголосить про місцезнаходження двох великих нових заводів з виробництва чіпів у ЄС до кінця року. А загалом компанії може витратити до 80 мільярдів євро протягом наступного десятиліття на континенті.

Заводи в ЄС є частиною планів американської компанії зі створення передових виробничих потужностей саме в Європі. Головна мета – уникнути майбутніх нестач у постачаннях, від чого наразі страждають виробники автомобілів, консолей, відеокарт та іншої техніки.

Особливо нестача чіпів вдарила по автомобільній промисловості – головному стовпу європейської економіки. Це сталося через те, що виробники вважають за краще віддати пріоритет побутовій електрониці, для якої використовують коштовніші та високорентабельні чіпи.

Своєю чергою Європейський союз прагне зменшити свою залежність від постачання напівпровідників зі Сполучених Штатів і Китаю, адже нинішня криза постачання чіпів не має ніяких ознак ослаблення.

Виробники чіпів намагаються збільшити обсяг виробництва після того, як тенденція роботи з дому під час пандемії привела до вибухового попиту на побутову електроніку.